Gemlik'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Gemlik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlediği etkinliklerle binlerce genci buluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşüyle başlayan program, Gazapizm konseriyle sona erdi.

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce Gemlikli, körfez halk bandosunun çaldığı ritimler ve marşlarla eski diş hastanesinin önünden iskele meydanına kadar yürüdü. Celal Bayar Anadolu Lisesi Folklor ekibi ve Enduro motorcuların destek verdiği yürüyüş renkli anlar yaşattı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu yürüyüşte en önde yer aldı.

Gazapizm binlerce kişiye konser verdi

Türkiye’nin önde gelen rapçilerinden olan ve şarkıları milyonlarca kişi tarafından dinlenen Gazapizm, Gemlik İskele Meydanı’nda sevilen parçalarını binlerce kişinin katıldığı konserde söyledi. Sahneye çıkan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından sanatçıya zeytin fidanı hediye edildi. Zeytin ağacının barışın sembolü olarak tarihe adını yazdırdığını ifade eden Sertaslan, 19 Mayıs’ın önemine değindi. Cumhuriyetin Atatürk tarafından gençlere emanet edildiğini ve gençlerin gelecekleri için 24 Mayıs’ta sandığa gitmeleri gerektiğini vurguladı.