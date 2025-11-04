Gemlik'te AK Parti'ye 800 yeni üye katıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde AK Parti’ye 800 yeni üye katıldı.

AK Parti Gemlik İlçe Teşkilatı’na 800 yeni üye katılması nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin 23 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatarak, "Her seçimde yeni bir sorumluluk alarak, milletimizin desteğiyle kazandık. Bu süre boyunca çok güzel hizmetlere imza attık. Siyaset yapmak fedakârlıktır, hizmetkâr olmaktır, hayırlara vesile olmaktır" dedi.

Gürkan, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Sahayı dinliyoruz. Değişim mahalleden başlar. Bugün dünyada herkes Türkiye’nin başarılarıyla gurur duyuyor. Dünya ülkelerinin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz. Milli iradenin sandığa en güçlü şekilde yansıdığı ülke Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

Bursa ve ülke genelinde yürütülen hizmetlerden de bahseden Gürkan, "Togg Gemlik’ten dünyaya açılan yerli markamızdır. Bursa’da konut üretiminde en fazla pay Gemlik’e ait. Şu an 3 bin konut planlandı ancak rezerv alanların belirlenmesiyle bu sayı artacak. Deprem bölgesinde her gün 550 konutun anahtarı teslim ediliyor, bugüne kadar 304 bin konut teslim edildi. 3 bin 484 şantiyemiz aktif durumda, yıl sonuna kadar 350 bini bulacağız" dedi.

Gemlik’teki yatırımlar hakkında da bilgi veren Gürkan, doğalgaz çalışmalarının, okul yatırımlarının ve 500 öğrenci kapasiteli yurt inşaatının sürdüğünü belirterek, "Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar da, "Partimize ilgi her geçen gün artıyor. Bugün aramıza katılan yeni üyelerimizle daha güçlü bir teşkilat olduk. Hedefimiz Gemlik’te AK Parti bayrağını daha yükseğe taşımaktır" dedi.

Program, pasta kesimi, yeni üyelere rozet takılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Düzenlenen törene AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem Bursa Milletvekili Zafer Işık ile AK Parti, Gelecek Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cihan Palabıyık ve çok sayıda partili katıldı.