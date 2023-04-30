Gemlik'te bahar mesaisi

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kötü görüntü oluşturan yabani otlara karşı mücadele başlattı.

Daha temiz bir Gemlik için aralıksız mesaisini sürdüren ekipler; yol kenarları, kaldırım ve boş arsalarda yabani ot temizliği yapıyor.

Bahar ayları ile birlikte ilçemiz genelinde boyları uzayarak görüntü kirliliği oluşturan ve yol kenarlarında trafik güvenliğini tehlikeye sokan yabani bitkiler, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilçe genelindeki çok sayıda farklı noktada yaptığı çalışmayla temizleniyor.

Ekiplerin son durağı Yeni Mahalle oldu. Bölgede bulunan kaldırım, yol kenarı ve tehlike oluşturabilecek boş arsalardaki yabani otları tamamen temizleyen ekipler, vatandaşların da takdirini aldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, “Daha temiz bir Gemlik için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.