Gemlik'te Cumhuriyet coşkusu cadde ve meydanlara sığmadı

Cumhuriyetin 100. yılı Gemlik’te çeşitli etkinliklerle kutlandı. On binlerce Gemlikli meydanları ve caddeleri Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle doldurdu. Gemlik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programlarda vatandaşlar hep bir ağızdan söylediği marşlar ve şarkılarla coşkuya ortak oldu.

Altı gün süren Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 7’den 77’ye tüm Gemlikliler Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Çocuk etkinlikleri ile başlayan program, Gemlik Belediyesi Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Atatürk’ün sevdiği şarkılar konseri ile devam etti. 28 Ekim’de düzenlenen ‘Körfezi Aydınlatıyoruz’ etkinliğinde 2 bin vatandaşın katılımıyla binlerce meşale ile Gemlik Körfezi’nde eşsiz bir görüntü oluşması sağlanırken, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı yürüyüşüne katılan on binlerce Gemlikli, bando eşliğinde şarkılar ve marşlarla yürüdü. Kutlama programı İskele Meydanı’nda düzenlenen havai fişek gösterisi ve Yıldız Tilbe konseri ile son buldu.

Başkan Sertaslan, "En çok sizlere güveniyorum"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan en çok bu şehrin insanlarına güveniyorum demiştim ifadelerini kullanarak, "Beni bugün bir kez daha haklı çıkarttınız. Bir kere daha gördüm ki büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti bizlere ve sizlere emanet ederken, ne kadar doğru bir iş yapmış bunu bugün Gemlik’te ispat ettiniz, İyi ki varsınız, iyi ki hemşehrinizim. Bugün takvimlerdeki sıradan günlerden biri değil, bugün 28 Ekim’den sonraki, 30 Ekim’den önceki gün değil, bugün 29 Ekim. Bugün bizim biz olduğumuz gün, birey olduğumuz gün, egemenliğimizi ilan ettiğimiz, bugün topraklarımızı düşman postallarından temizlediğimiz, bugün kadını ve erkeğiyle Türk Milletinin bir kere daha var olduğu gün, kutlu olsun. Her zaman Sultan Alpaslanlar, Osman Gaziler, Sultan Fatihler ve Mustafa Kemaller çıkmıyor. Hep 17 kez kurulduk diye övünüyoruz ama bizi 16 kez yıktılar. Ne zaman bir ve birlik olduk işte o zaman yeniden doğduk. Ne zaman fitneye uyduk ve ayrıldık o zaman yok olduk. Allah bu millete bir kere daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Sizlerde uyandık olun. Asla bölünmeyin, bu milletin ne kadar dili, dini, ırkı, mezhebi varsa o kadar güçlüyüz bunu bilin. Bugün yaptığınız gibi birbirinize sarılın. Gemlik’te hem dostluk hem de barış şarkıları söylensin. Sizleri çok seviyorum” dedi.

Başkan Sertaslan’ın konuşmasının ardından yapılan havai fişek gösterisi sonrasında Yıldız Tilbe sevilen şarkılarını alanı dolduran Gemliklilere söyledi.