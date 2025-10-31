Gemlik'te durdurulan kafe inşaatı tartışmalara yol açtı

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şikâyet nedeniyle inşaatı durdurulan Gemlik Kafe önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren yaptığı konuşmada, projenin tamamen kamu yararına hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Gemlik’in mavisiyle, yeşiliyle, tarihiyle ne kadar güzel bir yerde yaşadığımızı biliyoruz. Ancak bu güzelliklerin halkın yararına kullanılması gerekirken, kamu faydasına yapılan bir çalışmanın durdurulmasıyla karşı karşıyayız. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hep şunu söyledik: ‘Gemlik’te birlikte başaracağız.’ Çünkü Gemlik, dayanışmayı hak eden bir şehir. Burası geçmişte günde birkaç kişinin uğradığı bir yerdi, şimdi yüzlerce Gemliklinin nefes aldığı bir mekan haline geldi. Evet, kurallar var, ama çok net bir kamu yararı da var. Gemlik Kafe tıpkı Bursa’daki BURFAŞ kafeleri gibi, halkın uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabileceği bir sosyal tesis olacak. Burada ne bir ibadethane vardı, ne tuvalet. Şimdi her ikisi de var, insanlar güvenle vakit geçirebiliyor."

Başkan Deviren, şikayetlere de tepki göstererek şöyle devam etti:

"CİMER’e yapılan başvurularla bu alanın kaldırılması istenmiş. Ben MHP İlçe Başkanı’na teşekkür ediyorum; geldi, çayımızı içti, bilgi aldı. Çünkü biz şeffafız. Ama kimileri sormadan, dinlemeden şikayet etmeyi tercih etti. Kapımız herkese açık, gelin konuşalım. Burada yapılan her şey Gemlik halkı içindir. Bu tesis 150 bin Gemliklinin malıdır. Eğer birileri burayı yıkmak istiyorsa, buyursun gelsin; ben buradayım. Gerekirse burada otururum, ama bu alanın yıkılmasına izin vermem. Çünkü bu yer ne CHP’nin, ne Şükrü Deviren’indir; bu halkın malıdır."

"Halka hizmet, en büyük şereftir"

Gemlik Belediye Başkanı Deviren, konuşmasının sonunda halka seslenerek şunları söyledi: "Biz halka hizmeti, Hakk’a hizmet olarak gören bir anlayışın temsilcisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adındaki ‘halk’ kelimesi bizim için sadece bir isim değil, bir sorumluluktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bu partinin temel ilkesi budur: ‘Halka hizmet, en büyük şereftir. Bu tesisi yıkmak değil, yaşatmak gerekir. Çünkü burası Gemlik’in geleceğine dair umudun, dayanışmanın, birliğin sembolüdür. Bu yapıya sahip çıkın, çünkü bu sizin. Gemlik’i daha yaşanabilir bir şehir yapmak için hep birlikte çalışacağız, başaracağız."