Gemlik'te emniyet ve jandarmadan ortak radar uygulaması
Gemlik Serbest Bölge giriş yolu üzerinde jandarma trafik ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ortak radar uygulaması gerçekleştirildi.
Gemlik Serbest Bölge giriş yolu üzerinde jandarma trafik ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ortak radar uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, araç yoğunluğunun arttığı bölgede hız ihlallerinin önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptı. Uygulama kapsamında araçların hızları radar cihazlarıyla ölçülürken, hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Yetkililer, radar denetimlerinin sürücülerin can ve mal güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini belirterek, sürücüleri hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.