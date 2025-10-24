Gemlik'te emniyet ve jandarmadan ortak radar uygulaması

Gemlik Serbest Bölge giriş yolu üzerinde jandarma trafik ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ortak radar uygulaması gerçekleştirildi.

Gemlik'te emniyet ve jandarmadan ortak radar uygulaması
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Gemlik Serbest Bölge giriş yolu üzerinde jandarma trafik ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ortak radar uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, araç yoğunluğunun arttığı bölgede hız ihlallerinin önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptı. Uygulama kapsamında araçların hızları radar cihazlarıyla ölçülürken, hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uygulandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yetkililer, radar denetimlerinin sürücülerin can ve mal güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini belirterek, sürücüleri hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.