Gemlik'te engeller ortadan kalkıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gemlik Belediyesi’nin özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için attığı adımları aktardı.

Türkiye’nin özel bireylere destek konusunda öncü belediyelerinden biri olan Gemlik Belediyesi, bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Engelsiz taksi, engelsiz plaj gibi çok sayıda hizmeti hayata geçiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Gemlik’te engel yok mottosuyla yola çıkan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçe genelinde yaşayan özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler ortaya koydu. Bu projeler tüm Gemlikliler tarafından takdirle karşılanıyor.

Ulaşımda engeller kalktı

Gemlik Belediyesi, ilçede problem olan fiziksel engelli vatandaşların ulaşımına neşter vurdu. Özellikle sağlık hizmetlerine ulaşım ve diğer sosyal aktivitelere katılım konusunda sıkıntı yaşayan bireylerin bu sorunu ücretsiz engelsiz taksiyle çözüme kavuştu. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü arayan özel birey, burada oluşturduğu randevuyla istediği bölgeye ulaşımını sağlıyor ve ardından geri evine bırakılıyor.

Deniz ve havuza ulaşmak artık engel değil

Gemlik Belediyesi, Kumla’nın Yunuslar Mevkii’nde oluşturduğu engelsiz plaj ile bu sorunu da ortadan kaldırdı. Geçmiş yıllarda pek çok kişinin desteğini almadan suya giremeyen özel bireyler, belediyenin temin ettiği batmayan şezlonglar sayesinde tek kişinin yardımıyla denize girebilir hale geldi. Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan yüzme havuzunda kullanılan aparat sayesinde havuza girmeye yönelik engellerde ortadan kalktı.

Özel bireyler engelsiz montaj atölyesiyle iş hayatına hazırlanıyor

Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Kampüsü’nde kurduğu engelsiz montaj atölyesiyle özel bireylerin iş hayatına adapte olması konusunda da elini taşın altına koydu. Toplam iki atölyeden oluşan ve haftanın belirli günlerinde özel bireyleri ağırlayan bu atölyeye Gemlik Serbest Bölge’de bulunan bir fabrika tarafından gönderilen parçalar özenle birleştiriliyor. Atölyede çalışan bireyler, bu sayede ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

İlçenin insan kalabalığı en yoğun caddelerinden biri olan Eski Pazar Caddesi engelsiz cadde olarak dizayn edilerek hizmete sunuldu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik’te uzun yıllar engellileri yok sayan bir yönetim anlayışının hakim olduğunu ifade ederken, “Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.