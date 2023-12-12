Gemlik'te finali 'Gerçek Kaybeden' yaptı

Bursa Barosu ve Gemlik Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Avukat Özgür Aksoy Tiyatro Günleri finalini, Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Tiyatro Topluluğu yaptı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Gerçek Kaybeden’ isimli tiyatro oyunu seyirciyi kahkahaya boğdu.

Gemlikli yazar Ayşen Vural tarafından kaleme alınan, Gemlikli tiyatro sanatçısı Mesut Çırak tarafından yönetilen ve iki perdeden oluşan tiyatro oyunu Gerçek Kaybeden Gemlikliler tarafından çok beğenildi.

Televizyon kanalında stajyer olan üniversite öğrencisi Gündüz karakterinin rüyasında gördüğü ilginç ve bir o kadar da komik anların yer aldığı, her beş yılda bir düzenlenen bir televizyon yarışmasının eğlenceli anlarının yer aldığı Gerçek Kaybeden, ikinci kez Gemlik’te sahnelenmiş oldu.

Avukat Özgür Aksoy’un annesi Gülay Aksoy, oyunun sonunda sahneye gelerek yazar, yönetmen, teknik ekip ve tüm oyuncuları tek tek tebrik etti. “Oğlumun hayalini gerçekleştiren bu ekiple gurur duyuyorum. Hepinizin emeğine sağlık.” Dedi.

Başrolleri Feyzi Sarıkaya ve İmren Arslan’ın paylaştığı oyunun kadrosunda; Aygen Duraklı, Aylin Tümer, Canan Bölük, Hayati Ayvaz, İbrahim Tomruk, Merve Ordu, Mustafa Teyfik Aksoy, Nuray Çakıroğlu, Osman Çırak, Öykü Akın, Özge Tarin Durmuş, Pelin Sarıkaya, Rıdvan Özbircan, Enes Tekin, Seher Deliçay, Gamze Alatan, Ömer Tevfik Bulut, Atilla Yıldırım ve Servet Ekinci yer aldı. Oyunun sonunda oyuncular, yönetmen, yazarla birlikte sahne amiri Altuğ Baydar, yönetmen yardımcısı Manolya Arıburnu sahne arkasının görünmeyen kahramanları olarak ayakta alkışlandılar.