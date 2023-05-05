Gemlik'te hafriyat atıklarını evden alma dönemi başladı

Gemlik Belediyesi, özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan tadilat atıkları için denetimlerini sıklaştırdı.

İlçenin Kumla, Kurşunlu, Narlı, Karacaali ve Kumsaz gibi yazlık bölgelerinde denetim yapan zabıta ekipleri, bu bölgede yaşayan vatandaşları hafriyat atıklarını kapılarının önüne bırakmamaları yönünde uyararak belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hafriyatları evlerden alındığını atıkların dışarı bırakılması durumunda cezai işlem uygulanacağını belirtiyor.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla birlikte tadilat atıkları evlerden alınacak. Evlerinde tadilat yapan ve hafriyatlarını atık sahasına götürmeye imkânı olmayan vatandaşlar, Gemlik Belediyesi’nin 0224 513 45 21 no’lu telefonundan dâhili 1185’i arayarak bu hizmetten Gemlik Belediye Meclisi’nin belirlediği tarifelerle ücreti karşılığında faydalanabilirler.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hafriyat atıklarını vatandaşların atık sahasına çeşitli sebeplerle götüremediğini bununda görüntü kirliliği yaşattığını ifade ederken, Gemlik Belediyesi olarak bu sorunu ortadan kaldırdıklarını ve denetimlerin devam edeceğini vurguladı.