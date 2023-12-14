Gemlik'te iki katlı ev alevlere teslim

Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki iki katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti.

Gemlik'te iki katlı ev alevlere teslim
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’ndeki iki katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Umurbey Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Evde yaşayanlar yangın esnasında kendini dışarı atarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.