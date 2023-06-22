Gemlik'te kent bostanı için çalışmalar başladı

Gemlik Belediyesi, tarımı tabana yayma anlayışla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gemlik eski mezbahası yanında bulunan fidanlık alanına Gemlik Kent Bostanı yapan Gemlik Belediyesi bu sayede ilçede yaşayan ve topraktan uzak kalan öğrencileri toprakla buluşturacak. Belediyenin eski mezbahane yanında kuracağı kent bostanıyla, toprakla buluşmaktan mahrum kalan çocuklara tarım uygulamalarını öğretecek ve organik tarım hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Her geçen gün tarım üretiminin düştüğü ülkemizde çocuklarımıza toprağı sevdireceğiz” dedi.

Yapım çalışmalarının başladığı ve toplamda bin 500 metrekare arazi içerisinde yaklaşık 40 farklı bölümün bulunacağı Gemlik Belediyesi Kent Bostanı, ulaşım konusunda sunacağı kolaylık ile diğer kent bostanlarından farkını şimdiden gösteriyor.

Başkan Sertaslan , “Öğrencilerimize organik tarım yapma imkânı sağlayacağız”

Kent Bostanı yapım işi ile ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bunun Gemlik için bir ilk olduğunu ifade etti. Organik tarımın Gemlik’te her yaştan vatandaşa ulaşması için çalışma yaptıklarını belirtirken, “Kent bostanları toprakla uğraşmak isteyen fakat arazisi olmayan okullarımızın organik tarım yapmasına katkı sunacak. Daha önce fidanlık olarak kullandığımız bu alanda yaptığımız düzenleme ile öğrencilerimize organik tarım yapma imkanı sağlayacağız. Kent Bostanı olarak çalışmalarına başladığımız bu alan ulaşım konusunda sunduğu kolaylıklarla diğer kent bostanlarından daha avantajlı bir durumda” dedi.

“Tarıma katkılarımız devam edecek”

Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin tarıma sunduğu katkılarla öncü belediye olduğunu vurgularken, “Göreve geldiğimizden bu yana zeytinin başkenti olan Gemlik’imizde çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık. Bursa’nın ilk analiz laboratuvarını kurduk. Köylerimizde yeni sulama havuzları inşa ediyoruz. Dolu felaketinde üreticimizin yanında olduk. Onların mağduriyetini gidermek için mahsullerini piyasanın iki katı fiyatına aldık. Kendi markamızı kurarak Gemlik zeytininin marka değerinde katkıda bulunduk. Düzenli olarak arazi yollarımızda tesfiye çalışması gerçekleştiriyoruz. Her yıl yüzbinlerce organik fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tarıma ve çiftçilerimize sunduğumuz katkılarımız sürecek. Çiftçimizi kalkındırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.