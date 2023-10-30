Gemlik'te kurulacak Gıda OSB 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Gemlik Kaymakamlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde çalışmaları süren Gıda Organize Sanayi Bölgesi için görüşme trafiği sıklaşırken, yeni organize sanayi bölgesinin 200 işletme ve 10 bin kişiye istihdam hedeflediği bildirildi.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Yalova Kılıç Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ile bir araya gelen GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, Ankara’da önceki dönem Sanayi Teknoloji Bakanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile buluştu. Hamaloğlu ve Genel Sekreter Emre Gemicioğlu, bölge milletvekilleri AK Parti’den Ayhan Salman, MHP’den Fevzi Zırhlıoğlu, CHP’den Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile İYİ Parti’den Hasan Toktaş’la bir araya geldi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, “Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Yeşil Gıda Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanan ve görüşmeleri devam eden çalışma için olur verdi. Sürecin devam etmesi için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Hamaloğlu, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın birbirini tamamlayacağı gıda organize sanayi bölgemizde yerel tarım ürünlerinin de işlenerek, istihdama büyük destek verilecek" diye konuştu.

Yeşil gıda sanayi bölgelerinin karbon salınımı ve karbon ayak izinde çok düşük bir orana sahip olması ve kendi elektriğini üretecek olmasının da bölge ekonomisi için çarpan etkisi yapacağını söyleyen Hamaloğlu, “İktidarı ve muhalefeti ile bölge milletvekillerimiz konuya gayet olumlu bakarak, bizlere desteklerini ifade ettiler” şeklinde konuştu.