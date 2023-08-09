Gemlik'te mazot dökülen yolda 3 araç kazaya karıştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Gemlik'te mazot dökülen yolda 3 araç kazaya karıştı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden bir çekiciden yola dökülen mazot sonucu aynı istikamette seyir halindeki 3 otomobil, kayganlaşan yolda duramayarak kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralanırken, çekici ise polis ekiplerince tespit edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.