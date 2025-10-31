Gemlik'te milli emlak arazisinde tartışmalı inşaat

Gemlik’te Milli Emlak’a ait arazide başlayan inşaat çalışması, kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden oldu. Fayton Kafe’nin bulunduğu alanda yükselen yapının, Gemlik Belediyesi tarafından işletileceği iddia edilen "Gemlik Kafe" projesi kapsamında olduğu öne sürülse de, inşaatın yasal dayanakları ve finansmanı belirsizliğini koruyor.

İnşaatın, Gemlik’te birçok önemli projeye imza atan bir inşaat firması tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Ancak bu firmanın Milli Emlak’a ait bir arazide nasıl ve hangi izinle çalışmalara başladığı, kamuoyunun merak ettiği başlıca konular arasında. Eğer yapı Gemlik Belediyesi adına yapılıyorsa, arada bir üst yapı sözleşmesi ya da protokol bulunup bulunmadığı henüz açıklığa kavuşmuş değil.

İddialara göre, Gemlik’te antrepo faaliyetleri yürüten bir firma, belediyenin doğrudan alım yapamayacağı bu arazi üzerindeki inşaatı üstlendi. İnşaatın maliyetini de bu firmanın karşıladığı öne sürülüyor. Aynı firmanın, Gemlik Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne araç bağışladığı ve bu bağışın inşaatla bağlantılı olup olmadığı da tartışma konusu.

Söz konusu firmanın, belediyeye araç bağışında bulunduğu iddiası, kamuoyunda "imar müdürlüğünde bekleyen işler karşılığında mı yapıldı?" sorusunu gündeme getirdi. Bu bağışın zamanlaması ve bağışla inşaat arasındaki bağlantı iddiası, şeffaflık çağrılarını artırıyor.

Milli Emlak’a ait olduğu bilinen arazide, imara aykırı şekilde ve herhangi bir resmi protokol olmadan sürdürülen inşaatın denetimi ve olabilecek cezai işlemlerinin kim tarafından uygulanacağı da belirsiz. Şimdiye kadar kaçak yapı ya da imar kirliliği nedeniyle herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise kamuoyunun yanıt beklediği sorular arasında.