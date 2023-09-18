Gemlik'te o sokak ışıl ışıl

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en uzun sokaklarından biri olan Kumsal Sokak, tamamen yenilendi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Esnafımız ve vatandaşlarımız sokağımızın görünümünden memnun olması bizim içinde mutluluk verici oldu” dedi.

Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki sokakta 7 bin metrekare begonit taş yapılırken, araçların daha rahat geçmesi için yolu bazı kısımları genişletildi. Gece aydınlatması yetersiz olan sokak, yapılan çalışmayla birlikte ışıl ışıl oldu. Çalışmalar hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Belirlenen otopark alanlarıyla birlikte içerisinde kafeteryalar bulunan Kumsal Sokak, yeni bir görünüme kavuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi olarak ilçenin çeşitli bölgelerinde sıcak asfalt, parke taşı gibi çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade ederken, “İlçemiz genelinde her yıl binlerce metrekare yol yapıyoruz. İlçemizin ulaşım kalitesini arttırıyoruz. Kumsal Sokak’ta ise ilçemizde ilk kez yapılan bir uygulamayı hayata geçirdik. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Kumsal Sokak’ta yaptığımız begonit taş yapımıyla birlikte yolumuzu yeni bir görünüme kavuşturduk. Esnafımız ve vatandaşlarımızın sokağımızın görünümünden memnun olması bizim içinde mutluluk verici oldu. Sokak genelinde yaptığımız aydınlatma çalışmasıyla yeni bir cazibe merkezi oluşturduk. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun.