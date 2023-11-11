Gemlik'te okulun çatısı araçların üzerine uçtu

Bursa'da fırtına bir okulun çatısını uçurdu. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, 4 araçta hasar oluştu.

Gemlik'te okulun çatısı araçların üzerine uçtu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da fırtına bir okulun çatısını uçurdu. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, 4 araçta hasar oluştu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve beraberinde gelen fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ilkokulun çatısı uçtu. Çatı parçaları bir otoparktaki 4 araçta hasara neden olurken, bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman