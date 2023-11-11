Gemlik'te okulun çatısı araçların üzerine uçtu
Bursa'da fırtına bir okulun çatısını uçurdu. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, 4 araçta hasar oluştu.
Bursa’da fırtına bir okulun çatısını uçurdu. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, 4 araçta hasar oluştu.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve beraberinde gelen fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ilkokulun çatısı uçtu. Çatı parçaları bir otoparktaki 4 araçta hasara neden olurken, bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.