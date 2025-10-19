Gemlik'te ormanıma dokunma eylemi

Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi, DOĞADER ve bölge halkı ile birlikte Fevziye Köyünde kurulacak olan, çimento malzemesinin çıkartılması amaçlanan, maden ocağına karşı eylem başlattı.

Bursa Çimento tarafından 250 dönümlük orman ve tarım alanında kurulması planlanan maden tesisine karşı bir araya gelen doğa severlerin eylemine MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskin, Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cihangir Dinç, iş adamı Erten Kayan, STK temsilcileri, Şükrüye, Fevziye, Dışkaya, Fındıcak ve Ericek mahallesinden muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy’un açılış konuşmalarının ardından DOĞADER Başkanı Murat Demir, doğanın, ormanın ve toprağın katledilmesine engel olacaklarını söyledi. Demir, bölgede ruhsatsız olarak yapılmak istenen maden ocağına tüm bölge halkını kapsayacak şekilde tepki koyacaklarını ve gerekirse kendilerine ağaçlara zincirleyeceklerini ifade etti.