Gemlik'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Gemlik'te park halindeki otomobil alev alev yandı
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Otomobilden alevler çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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