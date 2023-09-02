Gemlik'te polisi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Bursa yolu üzerinde sanayi bölgesinde meydana gelen kazada, farklı bir kazaya bakmak için olay yerine giden polis memurlarına çarparak yaralayan alkollü sürücü Ali A. tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bursa yolunda, Engürücük civarında meydana gelen kazayı kontrol için kaza yerine giden trafik ekipleri tam araçtan indikleri sırada, kendilerine Ali Ayan idaresindeki 16 ZY 057 plakalı araç çarparak iki polisi yaralamıştı. Sürücünün 89 promil alkollü olmasının yanı sıra, ehliyetinin de bulunmadığı tespit edilmişti.

Yakalanan sürücünün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.