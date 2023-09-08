Gemlik'te şehitlik yenilendi

Gemlik Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşen Yüzbaşı Cemal Bey, Er Mehmet Ali ve Hafız Mehmet Efendi’nin mezarlarının bulunduğu alanı yaptığı çalışmayla yeniledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatıyla ve uzman ekipler eşliğinde yapılan çalışmayla mezar taşları temizlendi, eksik olan parçalar yenilendi, çöken kısımlar düzeltildi, peyzaj çalışması yapıldı ve şehitlerin mezarlarında bulunan Osmanlıca mezar taşlarının metinlerin çevirilerini içeren bilgilendirme tabelası koyuldu.

Gemlik Belediyesi tarafından yapılan hazire yapısı restorasyonunda herkes tarafından farklı bilinen bir detay ortaya çıktı. Bursalı İmam Mehmet Efendi diye anılan şehidimizin, aslen Çankırılı olduğu ve Gemlik’in kurtuluşundan beş gün önce düşman kuvvetleri tarafından camide katledildiği mezar taşında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı.

Gemlik Belediyesi’nin yaptığı çalışma hakkında bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Yıllardır şehitlerimizin mezarlarının bulunduğu alan atıl bir şekilde duruyordu. Biz Gemlik Belediyesi olarak hemen restorasyon projesi hazırlayarak gerekli kurumlara sunduk ve onaylarını aldık. Emetullah Hatun Camimizin yan tarafında bulunan alandaki çalışmalarımızı uzman ekipler eşliğinde tamamladık. Bu vatanı bize yurt etmek için mücadele eden Başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Gemlik’imizin işgalinde şehit olmuş Yüzbaşı Cemal’i, Er Mehmet Ali’yi, Hafız Mehmet Efendi ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.