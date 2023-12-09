Gemlik'te tiyatro gösterimlerine yoğun ilgi

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu organizasyonuyla bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Avukat Özgür Aksoy Tiyatro Günleri’ne Gemlikliler yoğun ilgi gösteriyor.

Eskişehir Sui Generis Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen ve İkinci Dünya Savaşı dönemi, savaşta esir alınıp bir hücreye yiyeceksiz ve susuz bırakılan yedi Sovyet askerinin yaşam savaşı, Yüzbaşı Vukhov’un başından geçenler ve insani değerlerin yargılanması anlatılan yargı oyunu sahnelendi.

Özgür Aksoy Tiyatro Günleri’nin ikinci gününde, Çek Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan şövalye hikayelerine meraklı Don Kişot’un gezgin bir şövalye olmaya karar vermesi, yaveri Sancho Panza ile yola çıkması ve hayalindeki aşkı kazanma isteği konu edildiği oyun sahneye konuldu.

11 Aralık Pazartesi gününe kadar sürecek Tiyatro Günleri’nde 9 Aralık’ta Bursa Barosu Tiyatro Advacato’nun Rosenbergler ölmemeli, 10 Aralık’ta Ankara Barosu Oyun Atölyesi’nin Aslan Asker Shavyk, 11 Aralık’ta ise Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Tiyatro Topluluğu tarafından Gerçek Kaybeden oyunu seyirciyle buluşacak.