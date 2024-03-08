Gemlik'te yunuslar görsel şölen oluşturdu
Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı sahilinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken, o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.
Bursa’nın Gemlik ilçesi Narlı sahilinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken, o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.
Gemlik Narlı sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları, balıkçı vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.