Gemlik'te yunuslar görsel şölen oluşturdu

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı sahilinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken, o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.

Gemlik'te yunuslar görsel şölen oluşturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın Gemlik ilçesi Narlı sahilinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken, o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.

Gemlik Narlı sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları, balıkçı vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

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