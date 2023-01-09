Gemlik'te zabıta market denetiminde

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde rutin olarak market denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, zincir ve yerel marketlerde, kasa ve etiket fiyatı karşılaştırması, son kullanma tarihi ve fahiş fiyat kontrolü gibi konularda marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığı ve vatandaşların herhangi bir ekonomik kayba uğramaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan zincir ve yerel marketlerin şubelerine teker teker giderek buradan rastgele ürünler seçen ekipler, kasadan aldıkları alışveriş fişi ile etikette yazan fiyatların kontrolünü yıl boyunca sürekli olarak gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, özellikle gıda reyonlarına temizlik ve ürünlerin kontrolünün sıklıkla yapılması gerektiği vurgulanırken, son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini de ifade etti.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Geyik ise, Zabıtanın Gemlik halkının her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, marketlerde yaşanabilecek olumsuzlukların zabıta ekiplerine bildirilmesini ve yapılan uyarılara rağmen olumsuzlukların giderilmemesi durumunda cezai işlem uygulayabileceklerini belirtti.