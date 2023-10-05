Gemlik'teki bu atölye, hem sosyalleştiriyor hem de iş hayatına adapte ediyor

Gemlik Belediyesi tarafından Sosyal Yardım İşleri Kampüsü’nde kurulan ‘Engelsiz Montaj Atölyesi” engelli bireylerin iş hayatına katılımlarını sağlıyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan atölyeyi sık sık ziyaret ederek özel bireylere moral veriyor.

Gemlik Serbest Bölgede bulunan ve otomobil yedek parçası üreten fabrikada imal edilen parçaların birleştirme işlemini gerçekleştiren bireyler, bu sayede ev ekonomilerine katkı sunmanın yanı sıra hem sosyal hem de iş hayatına adapte oluyor.

Sıfır hatayla imalat

Gemlik Belediyesi Engelsiz Montaj Atölyesi açıldığı günden bu güne kadar geçen sürede çok sayıda otomobil yedek parçası yaparak, fabrikalara teslim etti. Bu teslim edilen parçalar kontrol edildiğinde ise sıfır hata olduğu tespit edildi. Atölyede imalat yapan özel bireyleri tebrik eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, başarılarının devamını diledi.

Başkan Sertaslan, “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Engelsiz Montaj Atölyemizde, şu anda 14 gencimiz çalışıyor. Bu gençlerimiz yaptıkları basit bir uygulamayla otomobil parçasını birleştirerek iş hayatına adapte olurken, kendi ekonomilerine katkı sağlıyor. Bugün gururla söylemek istiyorum ki özel bireylerimizin atölyemizde ürettiği parçalar fabrikada kontrol edildiğinde sıfır hata tespit edildiğini öğrendik ve gurur duyduk. Gemlik Belediyesi olarak engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edecek ve bu konuda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Öğrencilerimizle gurur duyuyorum.” dedi.