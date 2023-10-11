Gemlik'teki o büfeler 8 milyon adet ürünü vatandaşlara ucuz ve kaliteli bir şekilde ulaştırdı

Gemlik Belediyesi’nin ilçenin beş farklı bölgesine kurduğu halk büfeler, ucuz ve kaliteli ürünleri sunmaya devam ediyor. 2022 yılının Ocak ayında Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatıyla ev ekonomisinin rahatlatmak ve vatandaşların ekonomik olarak yaralarını sarmak amacıyla kurulan büfelerde, vatandaşlar marketlerden yüzde otuz daha temin etmenin imkânı sağlıyor.

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 8 milyon adet ürünü vatandaşlarla buluşturan Halk Büfeler, milyonlarca liranın ceplerde kalmasını sağladı. Gemlik Belediyesi’nin kendi seralarında ürettiği sebzeleri de piyasanın yarı fiyatına sattığı büfelerden vatandaşların memnuniyeti her geçen gün artıyor.

Ekmek ve pide çok daha ucuz

Gemlik Belediyesi Halk Büfelerde vatandaşların ana besin kaynağı olan ekmeğin satışını yüzde otuz daha ucuza satışı gerçekleştiriyor. Bu sayede vatandaşlar bir yandan ekonomilerine katkı sağlarken, diğer yandan da evine bir ürün daha ekstradan alabiliyor. Günde 10 bin ekmek satış rakamını aşmayan büfelerde ucuz ve kaliteli ekmek her gün vatandaşlarla taze olarak buluşturuluyor.

Hem çiftçiye destek hem de vatandaşa uyguna ürün

Halk Büfelerde vatandaşlarla buluşturulan bir diğer ürün grubu ise süt ürünleri ve yumurta oldu. Kooperatifler tarafından üretilen tereyağı, tost peyniri, lor, süt gibi ürünleri de vatandaşlara uygun fiyatla sunan büfeler hem vatandaşa kaliteli ve uygun fiyatlara ürünlerini ulaştırırken, hem de çiftçilere destek vermiş oluyor.

Serada üretilip, halk büfelerde satılıyor

Gemlik Belediyesi’nin çiftçi belediye misyonuyla inşa ettiği seralar, halk büfelerden alışveriş yapan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Yaz aylarında; domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünleri üreten seralarda, kış aylarında ise, Marul, roka, ıspanak üretiliyor ve büfelerden alışveriş yapan vatandaşlara piyasanın yarı fiyatına satışı gerçekleşiyor. Bu zamana kadar yaklaşık 150 bin kilogram sebze, büfeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

Başkan Sertaslan, “Vatandaşımızın nerede sıkıntısı varsa, biz çözüm için oradayız”

Türkiye’de yaşanan fiyat istikrarsızlığının vatandaşları ekonomik olarak darboğaza soktuğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in beş farklı noktasına kurdukları büfelerle bu sıkıntılara bir nebze olsun çözüm olduklarını ifade ederken, “Gemlik Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Büfelerimiz, yaşanan ekonomik sıkıntıların altında ezilen vatandaşlarımızın nefes almasını sağlıyor. Süpermarketlerden çok daha ucuza ürünleri vatandaşlarla buluşturan büfelerimiz, ortaya koyduğu kalite anlayışıyla vatandaşlarımızı memnun etmeye devam ediyor. Biz Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın nerede sıkıntısı varsa orada olmaya ve sıkıntılarını çözmeye devam edeceğiz” dedi.