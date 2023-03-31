Gemlik'teki ticarethanelerde deprem denetimleri başlıyor

Gemlik Belediyesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Bursa Şubesi ile ticarethanelerde taşıyıcı ve kolon denetimi yapmak için protokol imzaladı.

İmzalanan protokolle Gemlik genelindeki ticari işletmelerde yapı nizamı, yapının kullanım türü, yapısal sistem türü, kesik ve tahrip edilmiş kolon, kesik ve tahrip edilmiş perde, kesik ve tahrip edilmiş kiriş, korozyonun mevcut olup olmadığı gibi hususlar değerlendirilecek.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye’yi derinden etkilenen deprem felaketinin ardından vatandaşlar büyük bir kaygı içerisine girdi. Özellikle ticarethanelerin üst kısmında bulunan katlarda oturan vatandaşlar, alt bölümlerde bulunan işletmelerin binaya zarar verip vermediğini merak ediyordu. Gemlik Belediyesi bu kaygıları giderecek bir adım atıyor. İlçe genelinde bulunan ticarethanelerde taşıyıcı sistemlerin kontrol edilmesi için Gemlik Belediyesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesiyle protokol imzalandı.

Protokolü; Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar ve Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek imzalarken, Gemlik Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk,Gemlik Belediyesi İmar Müdürü Pınar Ateşli ve İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Şube Başkanı İsa Serintürk protokol imza törenine katıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Vatandaşlarımız menfaat sağlamak için kolon, kiriş gibi binaların temel taşları olan taşıyıcılarda eksiltme ve tahribat yapmamış olmasını diliyoruz. Çok yakın zamanda değerli meslek odalarımızla ilçe genelinde denetimlerimize başlayacağız. Bu gibi uygulamaları yapanları tespit ettiğimizde gereğini yapacağız” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar ve Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, protokolün tüm kurumlara hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.