Gemlik zabıtasından dilenci operasyonu

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerle insanların duygularını sömürmeye çalışan yerli ve yabancı uyruklu şahıslara geçit vermiyor.

İlçenin üç farklı noktasında aynı yöntemlerle dilencilik yapan iki yabancı uyruklu şahsı tespit ederek haklarında işlem yapan Gemlik Zabıtası, üzerinden çıkan yaklaşık bin 500 TL’ye mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu.

Son günlerde yakalanan yabancı uyruklu dilencilerin genellikle aynı yöntemi kullandıkları gözlemlendi. Üç yaşlarında ve kendi çocukları oldukları iddia ettikleri çocukla birlikte hurda topladığını iddia eden şahıslar, dilenirken çocuklarının ihtiyaçlarını gidereceklerini ifade ederek vatandaşların duygularını sömürüyor.

Monttan 5, monttaki delikten 700 lira çıktı

Zabıta ekipleri tarafından haklarında işlem yapmak istenilen ve Ahmet Dural Meydanı’nda vatandaşlardan ve esnaflardan para istediği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, cebindeki 5 lirasını gösterdi. Bunu inandırıcı bulmayan zabıta ekipleri montundaki deliğe baktıklarında ise yaklaşık 700 Türk Lirası buldu.

Kimlik tespiti yapılan şahısların üzerinden çıkan yaklaşık bin 500 liralık tutar kamuya geçirilmek üzere Gemlik Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından el konulurken, kabahatler kanununa göre 617’şer lira ceza kesildi.

Ayrıca Zabıta ekipleri vatandaşları uyararak bu tür şahıslara maddi destek verilmemesini ve görüldüğü yerde zabıtaya bilgi verilmesini istedi.