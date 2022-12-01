Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde, trafik ekipleri Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) denetim yaptı.

1 Aralık itibariyle şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu geldi. Kış şartları dolayısıyla trafik kazalarının önüne geçilebilmesi ve can kaybının önlenmesi için getirilen kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde denetimler başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuklar yapabilmesi için Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yolcu otobüslerinin lastiklerini denetledi. Polisler, kumpas aleti ile lastik diş derinliğini ölçerken, derinliği 4 milimetreden az olan araçlar denetimden geçemedi. Kış lastiği olmayan taşıt sahiplerine ise bin 152 lira ceza kesildi.

Denetim yapan görevli polis memuru, kışlık lastiği olmayan araç sürücülerine ceza kesileceğini belirterek, “Cezai işlem uyguladıktan sonra en yakın yerleşim birimindeki en yakın noktaya kadar izin vereceğiz ve kışlık lastiğini taktıktan sonra yola devam edecek” dedi.

Denetimden geçen bir sürücü ise, kış lastiklerinin toptan geldiğini ve zorunluluk tarihine yetişmediğini belirterek, “Ayın birinden itibaren başlıyor. Kış lastiklerinin takılması gerekiyor. Onun bilincindeyiz fakat yetişmedi. Bugüne yetişmedi. Yapılması gereken şeyler bunlar. Bizim emniyetimiz, emniyet açısından. Yolcu taşıyoruz sonuçta” diye konuştu.

Denetlemeden sonra kış lastiğini taktırmayan sürücülere tekrar cezai yaptırım uygulanacak.