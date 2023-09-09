Genç akademisyenden acı haber
Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, bir değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, bir değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarakak ademi camiasına adımı atan, Mayıs-2019 tarihinden beri Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı’nda görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Emre Şenyiğit, tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi’nde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 37 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası genç akademisyenin vefatı üniversite camiasını yasa boğdu.
Emre Şenyiğit’in cenazesi, bugün Mustafakemalpaşa Vıraca Cami’nden kaldırılarak Adile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, yayımladığı taziye mesajında, Öğr. Gör. Dr. Emre Şenyiğit’i kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını söylerken, ailesine, yakınlarına ve akademi camiasına başsağlığı diledi.