Genç araştırmacılar Balıkesir'i tanıdı

Tübitak-BİDEB 2237A tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatih Satıl‘ın yaptığı “Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar-2” projesine katılan genç araştırmacılara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda bir şehir turu düzenlendi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen ve lisansüstü eğitim gören 20 coğrafya öğretmeni ve araştırmacılar Balıkesir’i inceledi. Şehir turuna Çamlık Tepesinden başlayan grup, burada şehrin coğrafik yapısını ve şehrin planını gözlemledi. Katılımcılar daha sonra Balıkesir Millet Kütüphanesini de ziyaret ederek kütüphane hakkında ilgililerden bilgi aldılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirilen şehir turuna Büyükşehir Belediyesinin rehberleri kılavuzluk yaptı. Zağnos Paşa Camii ve Karesi Türbesini ziyaret eden misafirler gezi programında Alaca Mescitle devam ettiler. Daha sonra misafirler; tarihi Balıkesir evlerini, Saat kulesini ve şadırvanı ziyaret etiler.

Araştırmacılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen şehir turundan memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.