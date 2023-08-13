Genç Atölye'de dizi ve filmlerin algı üretimi konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye buluşmalarında dijital platformlardaki dizi ve filmlerin algı üretimine dair söyleşi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yaz tatilinde de gençlerin boş vakitlerini değerlendirmelerine katkıda bulunuyor. Sinema Yazarı Enver Gülşen’in katılımıyla gerçekleşen söyleşide, günümüzün dijital platformlarında yayınlanan diziler ve filmlerin, izleyicilere nasıl bir algı sunduğu ele alındı. Programda, dizi ve filmlerden seçilmiş kesitler izlenerek, içeriklerin nasıl bir algı oluşturduğu üzerine incelemeler yapıldı. Gençler, karakterlerin ve hikayelerin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki bıraktığını tartıştı. Sinema Yazarı Enver Gülşen’in rehberliğinde gerçekleşen buluşma, gençlerin medya içeriklerini daha bilinçli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağladı. Gülşen, “Sinema, düşüncelerin, duyguların ve mesajların iletilmesinde güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Bu etkinlik, gençlerin medya içeriklerini daha eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerine ve medya okur-yazarlığı kazanmalarına destek oldu” dedi.