Genç Atölye'de ilk hafta eğitimleri sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin liselilere dönük gerçekleştirdiği Genç Atölye’de eğitimlerin ilk haftası sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye’de ilk hafta eğitimleri geride kaldı. 6 farklı branşta gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen atölyelerde alanında uzman isimler öğrencilerle buluştu. Tarihi Alicanlar Konağı’nda Gençlik ve Kültür Perspektifinden Türkiye Yüzyılı’nı Anlama Atölyesi, Prof. Dr. Haluk Selvi koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Doğa Tutkunları Atölyesi’nde ise öğrenciler Erkan Kotan ve ekibi eşliğinde Doğançay Şelalesi parkurunda doğal güzelliklerin arasında yürüyüş yaptı. Geleneksel Sanatlar Atölyesi’nde, koordinatör Emsele Bal tarafından katılımcılara Türk Çini Sanatı hakkında genel bilgiler paylaşılarak, kağıt üzer bitkisel motif çizimleri yapıldı.

Kültürel Mirasın İzinde Şehir ve Tarih Atölyesi, Prof. Dr. Mehmet Ertaş’ın koordinatörlüğünde Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirildi. Kelimeler Ülkesi Edebiyat Atölyesi Ercan Yılmaz, Yazı Hazzı/Deneme, Makale, Hikaye ve Şiir Nasıl Yazılır? konusuyla öğrencilerle buluştu. Haftanın son atölyesi ise Film Karelerinden Hayata Sinema Atölyesi, Enver Gülşen koordinatörlüğünde Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gülşen, Ahlâk, inanç ve sinema: Dünya sinemasından önemli ahlak meselelerini ve problemlerini tefekkür ettirecek filmler üzerine bir bakış konusu işlendi.