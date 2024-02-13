Genç bilim adamları 'Deneyap Proje Şenliği'nde buluştu

Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezimizde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında 3. Faz Enerji Teknolojileri Proje Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan öğrenciler birbirinden farklı projeleri ile yeteneklerini tasarıma çevirme fırsatı buldular.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkıda bulunmayı amaçlayan bir girişim olarak kurulan merkezlerde, geleceğin mühendisleri, teknoloji girişimcileri ve teknoloji liderlerinin yetiştirilmesi planlanıyor. Türkiye’nin 81 ilinde yer alan 139 atölyede, on binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekâya kadar 11 farklı eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, ”Deneyap Atölyeleri, projeleriyle ülke gelişimine katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanmasında önem taşıyor. Tübitak, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ile bu atölyelerde seçilen yetenekli öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Geleceğin bilim insanlarının, araştırmacılarının, girişimcilerinin bu atölyelerden çıkacaklarına inancımız tam. Yerli teknoloji gelişiminin, fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesi, yeterli fiziki imkânlar ve donanımlar sağlanarak, gençlerin takım çalışmasıyla, proje geliştirme odaklı eğitim programlarıyla bilim ve teknolojide yenilik üretebilen bireyler olmaları için tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptıkları tasarımlar ve projeleriyle öğrencilerimizi ve hocalarımızı kutluyor, desteklerinden ötürü velilerimize teşekkür ediyorum dedi.