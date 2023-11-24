Genç Eczacı Meclis üyesi aday adayı oldu

Silivri’de iş hayatını sürdüren Eczacı Mahmut Yıldızaydın, 2024 yılı mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’den Belediye meclis üyesi aday adayı oldu. Genç eczacı adaylık dosyasını İlçe Başkanı İbrahim Kömür’e teslim etti.

Mahmut Yıldızaydın kimdir?

28 Ağustos 1990 tarihi Çorlu / TEKİRDAĞ doğumluyum. Evli ve bir kız çocuğu babasıyım. İlk ve Orta öğretimimi Silivri Piri Mehmet Paşa okulunda, Lise eğitimimi Özel Güngören Başarı Lisesinde, Üniversite eğitimimi Sofya Medikal Üniversitesi (Bulgaristan) İngilizce Eczacılık fakültesinde tamamladım. 2018 Yılında Silivri Yenimahalle adresinde İstanbul Eczanesini açtım. 2018-2022 yılları arası İstanbul Eczacı Odası Silivri bölge temsilci yardımcılığı görevinde bulundum. 2023 yılı itibariyle İstanbul Eczacı Odası Silivri bölge koordinatör eczacı temsilciliği görevini yürütmekteyim. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle aktif olarak CHP üyesiyim.

