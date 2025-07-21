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Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı mağlup etti
Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) A Grubu ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup etti.
Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) A Grubu ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’yı 88-56 mağlup etti.
Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde ilk maçına çıkan Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, A Grubu ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’yı 88-56 mağlup etti.
Milli basketbolcular, ikinci maçıta yarın saat 14.45’te Letonya ile karşılaşacak.