Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı mağlup etti

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) A Grubu ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup etti.

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı mağlup etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) A Grubu ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’yı 88-56 mağlup etti.

Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde ilk maçına çıkan Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, A Grubu ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’yı 88-56 mağlup etti.

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Milli basketbolcular, ikinci maçıta yarın saat 14.45’te Letonya ile karşılaşacak.