Genç Eyüpsultanlılar'dan 'Çevre'ye duyarlı etkinlik

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Çevre Koruma Haftası etkinliği ve Genç Eyüpsultan Ödül Töreni düzenledi.

Genç Eyüpsultan ile Eyüpsultan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde, Kurt Kemeri Piknik Alanı’nda düzenlenen programda katılımcılar bir yandan eğlenirken diğer yandan orman temizliği yaparak çevreyi koruma adına yararlı bir etkinliğe katılmış oldu. Genç Eyüpsultan Ödül Töreni’nde, Genç Eyüpsultan uygulaması üzerinden kazandıkları elmaslarla dereceye giren gençlere dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, ve spor ayakkabı gibi hediyeler verildi. Ayrıca etkinliğe katılan gençler bin elmas kazanma şansını yakaladı.

“Siz varsanız bu işler var”

Törende gençlere hediyelerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi. Başkan Deniz Köken, “Genç Eyüpsultan hoş geldiniz. 8 ayda 15 bin gencimizle beraber Eyüpsultan’da olandan bitenden haberdar oluyoruz. Sizler de bunu takip ederken daha güzel işler yapmaya vesile oluyorsunuz. Bizlere önerilerde bulunuyorsunuz, bizleri uyarıyorsunuz, sizlerden gelen uyarılarla ilgili güzel şeyler, yeni şeyler çıkıyor ortaya. Sizlere teşekkür ediyoruz. Siz varsanız bu işler var” dedi.

Çöpleri topladılar hediyeleri kaptılar

Bu arada Çevre Koruma Haftası Etkinliği çerçevesinde ormanda düzenlenen etkinlikte gençlere eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Eldivenlerini giyen gençler ormanlık alandaki çöpleri topladı. Bu etkinlikte de en çok çöp toplayan gençlere Başkan Deniz Köken hediyeler verdi.

Uygulamadan, Eyüpsultan’da ikamet eden gençler faydalanabiliyor

Apple Store ve Google Play’de bulunan ve sadece Eyüpsultan’da ikamet eden, 16 - 30 yaş aralığındaki gençlerin üyelik kaydı oluşturabilecekleri platformda haber okuyarak, video izleyerek, etkinliklere katılarak, çarkı döndürerek elmas kazanılabiliyor.

Anlaşmalı kafelerde, lokantalarda, giyim mağazalarında yüzde 20’ye varan indirimler

Uygulamanın getirdiği avantajlardan birisi de Eyüpsultan’ın çeşitli bölgelerindeki esnafla yapılan anlaşmalar istikametinde kafelerde, lokantalarda, giyim mağazalarında ve kuaförlerde yüzde 20’ye varan indirimler oluyor. Ayrıca uygulamaya kayıt olup 200 elmasa ulaşan her gence 2 GB internet hediye ediliyor.

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Eksiklikler, şikayet, fırsatlarda yaşadığınız sıkıntılar ve aklınıza gelebilecek her konuyla ilgili “Genç Eyüpsultan” instagram hesabına yazarsanız geri dönüş tarafınıza sağlanıyor.

Etkinliklere nasıl katılabilirim

Katılmak istediğiniz etkinliğin detayına gidin ve daha sonra "Etkinliğe Katıl" butonuna tıklayın. Eğer etkinlik zaman aralığında etkinliğin olduğu konumdaysanız etkinliğe katılımınız gerçekleşir ve kazandığınız elmaslar hesabınıza yüklenir.

Arkadaşlarımı nasıl davet edebilirim

Menüde yer alan "Bana Özel" kısmındaki "Profilim" sayfasından erişebilirsiniz. Ayrıca "Bana Özel" kısmında "Uygulamayı Paylaş" seçeneğindeki bağlantıyı paylaşmanız halinde de referans kodunuzu kullanabilirsiniz. Davet ettiğiniz arkadaşınız uygulamaya üye olduğunda, size 50 elmas otomatik olarak tanımlanacak.