Genç Eyüpsultanlılar festivalde buluştu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla gerçekleşen ve Alibeyköy Osmanlı Park’ta “Gençliğe Dair Her Şey Genç Eyüpsultan’da” sloganıyla düzenlenen “Genç Eyüpsultan Bahar Festivali ve Ödül Töreni”ne yoğun ilgi gösterildi.

Eyüpsultan’da yaşayan gençlerin projelerden, faaliyetlerden, etkinliklerden haberdar olması ve fırsatlardan yararlanabilmeleri için hayata geçirilen “Genç Eyüpsultan” uygulaması çerçevesinde düzenlenen festivalde sahne alan DJ Emun sergilediği performansla Eyüpsultanlı gençlere unutamayacakları coşku dolu bir gün yaşattı.

“7 ayda 14 bin genç Eyüpsultanlıya ulaştık”

Festivalde kürsüye gelerek Eyüpsultanlı gençlere hitaben bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “Genç Eyüpsultan uygulaması yaklaşık 7 aydır devam ediyor ve 7 ayda 14 - 30 yaş grubu arası 14 bin kişiye ulaşmışız. Biz bunu sizler bu şehirde ne olup bittiğinden haberdar olun diye yapıyoruz. Biz bu çalışmalarla hem kendimizi takip ettirirken hem de sizler aracılığıyla neleri eksik neleri tam yaptığımızı da görmüş oluyoruz, artıları eksileri öğrenip daha güzelini yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Önümüzdeki yıllarda daha genç nüfus olacak”

İhtiyaçları, taleplere göre belirlediklerine değinen Köken, “10 yıllarda ilçemizde daha genç nüfus olacak. İlçemizde 0 - 14 yaş grubunun da ortalaması 89 - 90 bin civarında. Haliyle yeni okullar, parklar, bilgi evleri, gençlik merkezleri, dil evleri lazım. İhtiyaçlara göre ve velilerin taleplerine göre yeniden yön vermeye çalışıyoruz. Artık Eyüpsultan’da buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Eyüpsultan inşa edeceğiz”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “135 kişinin aynı anda yararlanabileceği bir kütüphane açıyoruz. Gençleri oraya bekliyoruz. İnşallah Çırçır bölgesine de yapacağız. Siz çocuklarımız, gençlerimiz varken bizler de bu yatırımları çoğaltacağız. 4 yılda yaklaşık 87 projeyi hizmete sunduk. Hedefimiz 5. yılımızın sonunda 99 tane projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Bunların yanında Silahtarağa’da spor salonu yapıyoruz, Kemerburgaz’a üçüncü yüzme havuzumuzu yapacağız. İnşallah yeni yapacağımız projelerle daha güzel, daha yaşanabilir bir Eyüpsultan inşa edeceğiz” diye konuştu.

Genç Eyüpsultanlılara hediyelerini verdi

Başkan Deniz Köken konuşmasının ardından, Genç Eyüpsultan uygulamasında bu ay dereceye girenlere, İphone, kablosuz kulaklık, akıllı kol saati ve bisiklet gibi ödüller verdi. Ayrıca gerçekleştirilen çekilişte festivale katılan 30 kişiye Eyüpspor forması takdim edildi. Kayıt için yaş sınırının 35 olduğu festivalde katılımcılara patlamış mısır ve pamuk şekerin yanı sıra çeşitli yiyecek ve içecek ikramları yapıldı.

Genç Eyüpsultan kazandırıyor

Apple Store ve Google Play’de bulunan ve sadece Eyüpsultan’da ikamet eden 16 - 30 yaş aralığındaki gençlerin üyelik kaydı oluşturabilecekleri platformda haber okuyarak, video izleyerek, etkinliklere katılarak ve günlük çarkı döndürerek elmas kazanılabiliyor.