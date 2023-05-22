Genç futbolseverlerin turnuva heyecanı

Bursa’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasına 10-12 yaş arasında yaklaşık 800 çocuk katıldı.

Bursa Kültürspor Kulübü oluşumu Kültür Sportif tarafından organize edilen turnuvaya Galatasaray, Bursaspor, Altınordu, Manisa Fk, Balıkesirspor gibi takımlar da katıldı. Atış Grup ana sponsorluğunda yapılan Kültür Elit Kupası turnuvasında yer alan 10-12 yaşlarındaki yaklaşık 800 çocuğun bulunduğu takımlar, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde üç gün boyunca mücadele etti.

Dikkaldırım Spor Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvada maçlar 09.00-20.00 saatleri arasında oynandı. 19 Mayıs Cuma günü 2011 grubunda şampiyon Altınordu olurken 2.Bursaspor, 3.lüğü İse Manisa Fk aldı. 2012 grubunun mücadele ettiği Cumartesi günü Şampiyonluğu Bursaspor elde ederken 2.liği İnegöl Kafkasspor 3.lüğü de Bursa Kültürspor elde etti. 21 Mayıstaki turnuvanın son gününde 2013 doğumlu çocukların mücadelesinde şampiyon Altınordu olurken kupasını da Atış Grup Genel Müdür Yard. Mustafa İlker Arslan takdim etti. Aynı gün Manisa FK 2.olurken , Galataaaray U10 takımıda 3. olarak turnuvayı tamamladı.