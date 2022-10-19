Genç girişimci Akansel: 'İş bulma sürecinde sertifikalar anahtar roldedir'

Akansel Eğitim Danışmanlık Şirketi Kurucusu ve Genel Müdürü Kenan Akansel, sertifikaların özellikle iş bulma süreçlerinde anahtar rol üstlendiğini vurguladı.

Kurumlar tarafından verilen belli başlı eğitimlerin başarı ile tamamlandığını gösterir belgelerin tamamına sertifika dendiğini belirten Kenan Akansel, bu sertifikaların alınma amacının ise hem kariyerde yükselmek hem de iş bulma sürecini kolay hale getirmek olduğunu söyledi. Bu amaçla verilen sertifika eğitimlerinin de öncelik olarak 21. yüzyıl becerilerini kapsayan ve kursiyerlere fayda sağlayıcı unsurları içeren eğitimler olduğunu dile getiren Kenan Akansel, "Eğitimlerin işverenler tarafından aranan özelliklere ve becerilere yönelik gerçekleşmesi, büyük bir avantaj sağlar. Çünkü günümüz bilgi çağında önemli bir ivme olarak yükselen sürekli eğitim ilkesi, çağın gereklerine uygun beceriler ve kişisel gelişim ile elde edilen yetenekler, işverenin çalışana karşı olumlu bir algıya sahip olmasını tetikler. Bu nedenle sertifikalar, iş bulma sürecinde anahtar rol görevi görür" dedi.

"Sertifika programları oldukça önemli"

Sertifika programlarının oldukça önemli olduğunu aktaran Akansel, "Özellikle kişiler uzmanlaşmak istedikleri konu hakkında sertifika aldıklarında bu konuda uzman olduklarını göstermiş olurlar. Bu sertifikaları alabilecekleri birçok eğitim danışmanlık şirketi mevcuttur. Fakat biz, Akansel Eğitim Danışmanlık olarak verdiğimiz sertifikanın sadece bir kağıttan ibaret olmadığını kanıtlamış bulunmaktayız. Zirvelerimize katılan katılımcılarımızın kısıtlı bir zamanda aldıkları eğitim doğrultusunda kısa sürede uzmanlık alanlarına hakim olmaları noktasında çok büyük bir rol üstlenmekteyiz. Kongrelerimize, zirvelerimize ve eğitimlerimize katılan bireylere oldukça sıcak, samimi ve içten yaklaşarak, birebir ilgilenerek onların yanında bulunduğumu hissettirdiğimi düşünüyorum. Ayrıca, üniversiteye yeni başlamış bireylerin okudukları alanlarla ilgili mutlaka sertifikalı etkinliklere, zirve ve kongrelere katılmalarını, onların ileride iş görüşmelerinde ve kariyer hayatlarında çok büyük bir önem arz ettiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.