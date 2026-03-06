Genç girişimcilere 1 milyon 350 bin TL yatırım fırsatı

GOSB Teknopark, TÜBİTAK TEYDEB 1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olarak yürüttüğü BİGGOSB 2026-1 Hızlandırma Programı için başvuruların başladığını duyurdu.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip girişimci adaylarına yönelik olarak hayata geçirilen program kapsamında, katılımcılara iş fikri geliştirme ve doğrulama, eğitim ve birebir mentorluk ile iş modeli ve proje yapılandırma alanlarında kapsamlı destek sunulacak. Programı başarıyla tamamlayan girişimler, değerlendirme sonucunda uygun bulunmaları halinde TÜBİTAK’ın tohum öncesi yatırım aşamasına geçiş yapabilecek. Bu aşamada girişimlere 1 milyon 350 bin TL’ye kadar yatırım desteği sağlanabiliyor.

Kimler başvurabilir?

Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler ilebu programlardan mezunlar hızlandırma programına başvuru yapabiliyor. Başvuru süreci ve takvimresmi başvurular, TÜBİTAK’ın PRODİS sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, sistemde "BİGGOSB 2026-1 Hızlandırma Programı Çağrısı" başlığı altında yer alan Çağrı No: 28 ilanına başvurmaları gerekiyor. Program için son başvuru tarihi 22 Mart 2026 olarak açıklandı.