Genç hakemler, Gothia Cup 2025'te Türkiye'yi temsil ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu ile Referee Abroad iş birliği kapsamında yürütülen uluslararası hakem gelişim programı doğrultusunda, Merkez Hakem Kurulu tarafından başvurular arasından belirlenen kriterlere uygun hakemler, dünyanın en prestijli gençlik futbol turnuvalarından biri olan Gothia Cup 2025’te Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile Türkiye’yi temsil etmeye başladı.

14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen ve 74 ülkeden, bin 939 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve bu sezon 50. yılını kutlayan Gothia Cup 2025’te, yüzlerce hakemin görev aldığı toplam 4 bin 895 maç oynanmaktadır.

Turnuva, yalnızca genç futbolcular için değil; hakemler açısından da uluslararası düzeyde deneyim kazanmak adına büyük bir fırsat sunmaktadır. TFF adına tamamı 18-25 yaş aralığında olan Bölgesel ve İl Hakemi kadrosunda yer alan 12 hakem ve 1 organizasyon koordinatörü bu turnuvada yer alıyor.

Bu katılım, genç hakemlerin yalnızca sahada görev alma değil; farklı futbol kültürleriyle tanışma, uluslararası düzeyde maç yönetme deneyimi kazanma ve kendilerini daha geniş bir perspektifte geliştirme fırsatı sunuyor.