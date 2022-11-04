Genç Hayat Vakfı İstanbul Maratonu'nda 'çocukların eğitimi' için koşacak

11-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin eğitimlerini desteklemek için projeler geliştiren Genç Hayat Vakfı, İstanbul Maratonu’nda daha fazla çocuğu desteklemeyi hedefliyor. Genç Hayat Vakfı çalışanları ve gönüllüleri bu yıl da maratonda en az 150 çocuğa burs sağlamak için adımlarını atacak.

Küçük yaşta çocukların ağır çalışma koşulları altında eğitim hayatlarından yoksun kalmamaları konusunda projeler hayata geçiren Genç Hayat Vakfı, bu yıl İstanbul Maratonu’nda, en az 150 çocuğa burs sağlamayı hedefliyor. Çocukların eğitim hayatlarından kopmamaları için “Destekle Okusun” kampanyasını yürüttüklerini vurgulayan Genç Hayat Vakfı Genel Müdürü Uğur Gülderer, “Türkiye’de çocuk işçilerin yüzde 30,8’i tarımda çalışıyor. Bu çocukların yüzde 64,1’i de 5-14 yaş arasında. Okul çağındaki mevsimlik tarım işçisi çocuklar, her yıl nisan-ekim ayları arasında Türkiye’nin farklı hasat bölgelerine göç ediyor ve eğitim-öğretim yılının 3’te1’ine dahil olamıyor. Mevsimlik tarım işçisi çocukların neredeyse yarısı eğitimden tamamen kopma riski altında bulunuyor. İstanbul Maratonu’nda adımlarımızı zorlu yaşam koşulları nedeniyle eğitimden kopma riski altındaki çocuklarımız için atıyoruz” dedi.

Son 4 yılda, İstanbul Maratonu’nda toplam 63 kampanya ve bin 384 bağışçı desteği ile 326 çocuğun 1 yıllık eğitim-öğretim bursunun karşılandığını belirten Gülderer şunları söyledi: “Bu maratonda da bir aylık eğitim-öğrenim bursu 400 TL, dönem boyu bursu 3 bin 600 TL olan en az 150 çocuğumuza destek olmak istiyoruz. Bizim için maratonda koşan ve kampanya açan pek çok öğrenci, öğretmen, ekip arkadaşı ve özel sektörden gönüllümüz bulunuyor. Çocukların mevsimlik tarım işçiliği döngüsünü eğitimle kırmak için Genç Hayat Vakfı adına koşan atan herkese teşekkür ediyorum” dedi.