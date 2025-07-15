Genç hemşire nöbet esnasında hayatını kaybetti

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde görevli 23 yaşındaki hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, iki yıllık hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 16.30 sularında mesaisine geldi. Sabaha kadar sürecek nöbet öncesinde annesiyle birlikte mesaisine gelen Gökçe, annesini uğurladıktan sonra görevine başladı. Gece saatlerinde halsizlik hisseden genç hemşire, ofisinde dinlenmeye çekildi. Tip-2 diyabet hastası olduğu öğrenilen genç hemşire Gökçe’nin, kendi kendine serum taktığı iddia edildi.

Sabah saat 07.00 civarında kendisinden haber alınamaması üzerine odasına giren mesai arkadaşları, Gökçe’yi hareketsiz şekilde buldu. İlk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları, yaklaşık 1,5 saat süren tüm çabalara rağmen genç hemşireyi hayata döndüremedi. Özgür Yaylagül Gökçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

23 yaşındaki iki yıllık hemşirenin ani ölümü, çalışma arkadaşları ve hastane personelini büyük üzüntüye boğdu. Acı haberi alan ailesi ve hastane yönetimi olay yerine gelerek bilgi aldı.

İlk incelemelere göre Gökçe’nin kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.