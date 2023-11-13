Genç iletişimciler ders başı yaptı

Esenler Belediyesi, İletişim Platformu Derneği ve Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen Esenler Medya Akademisi’nde dersler başladı. Akademinin ilk gününde teorik bilgiler alan çiçeği burnunda iletişimler ardından gazeteci Ahmet Akgül’ün konuşmacı olarak katıldığı seminerle saha muhabirliğini yakından tanıdı.

Esenler Belediyesi, İletişim Platformu Derneği ve Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Esenler Medya Akademisi’nde dersler başladı. Medya sektöründe kendini geliştirmek ve bu alanda beceri kazanmak isteyen gençleri buluşturan akademi, 8 hafta boyunca teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verecek. Gazetecilik, TV haberciliği, dijital medya, sinema, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk gibi alanlarda yoğunlaştırılmış eğitimlerin verildiği akademinin ilk günü ise gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Alanında uzman isimlerden eğitim alma şansı elde eden gençler, gazeteci Ahmet Akgül’ün konuşmacı olarak katıldığı seminerle saha muhabirliğine dair önemli bilgiler elde etti.

Yoğunlaştırılmış kapsamlı bir eğitim programı

Akademide Haber Atölyesi dersleri kapsamında gençlerle bir araya gelen Onur Günaydın, “Esenler Medya Akademisi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Her yıl alana daha hakim, çalışkan ve gelecek vadeden öğrencilerimizle tanışıyoruz. Bu anlamda eleme yaparken de hayli zorlandık diyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğunlaştırılmış kapsamlı bir eğitim programımız mevcut. Sahada çok önemli işlere imza atmış mesleğin duayen isimleri yine bizlerle olacak. Verdiğimiz eğitimler kapsamında gençlerimiz de kendilerini tanıyarak hangi alana daha yetkin olduklarını keşfetme imkânı bulacak. Staj programlarımızla bunu daha iyi anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Mesleğin duayenleri bu akademide

4. Esenler Medya Akademisi’nde bu yıl, Kurgu ve Montaj Atölyesi Abdülhamit Hacıhasanoğlu, Basın Fotoğrafçılığı İsa Terli, Haber Atölyesi Onur Günaydın, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Gözde Özyürek, Haberde Grafik Tasarım Fatih Hacıoğlu, Medya ve Sosyal Medya Yönetimi Mustafa Özbek, Haber Kameramanlığı Fatih Özdemir ve Sinema Tarihi Dersleri Yusuf Ziya Gökçek tarafından veriliyor. Akademide Fuat Kozluklu “Televizyon Haberciliği”, Recep Yeter “Medya Yönetimi”, Gülcan Tezcan “Kültür Sanat Gazeteciliği”, Yılmaz Yıldız “Ekonomi Gazeteciliği”, Şeref Akbaba “Dergicilik”, Eyüp Karakuş “Spor Gazeteciliği”, Ahmet Akgül “Muhabirlik”, Ersin Çelik “Yeni Medya/İnternet Haberciliği” ve Ali Artmaz “Dış Habercilik” başlıkları ile gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. CNN Türk Haber Muhabiri ve Sunucu Fulya Öztürk, Yazar, Senarist ve Gazeteci Erem Şentürk ve pek çok isim ise workshop kapsamında gençlerle buluşacak. Ayrıca düzenlenecek medya ziyaretleriyle gençler, sektörü yakından tanıma fırsatı elde edecek.