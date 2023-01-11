Genç iletişimciler usta gazeteciyi ağırladı

BURSA (İHA) Gazeteci Yazar Namık Göz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle genç gazeteciler ile buluştu.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Hakimiyet Gazetesi Köşe Yazarı Namık Göz öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, "Geleceğin gazetecilerinin yetiştirildiği okulumuzda meslek duayenlerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz Genç gazetecilerin özveri ile yetiştirildiği okulumuzdan mezun olup mesleğe başlayan, Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım” dedi.

Dijital çağın medya sektöründeki değişimlere etkisine vurgulayan Namık Göz, “Yeni nesil olarak sizlerin kendinizi dijital çağa hazırlamanız gerekli. Bizler oturup bir konuyu sayfalar dolusu anlatabilmek için yazılar yazarız ama bugüne baktığımızda 140 karakterle birçok şeyin anlatılabildiğine şahit oluyoruz. Bunun en doğru örneğini sosyal mecralarda paylaşılan metinleri örnek olarak gösterebiliriz. Şu anda birçok sosyal medya platformları gazeteci istihdam etmeye başlıyor, Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Elon Musk milyon dolarlar vererek Twitter’ı satın aldı. Bunun nedeni güç,” dedi.

"Gazetecilik ölmeyecek bir meslektir"

Göz, “İnternetin gelişiminin yaygınlaşmasının ardından gazetecilik mesleğinin tarihe karışacak olduğunu söz eden bir kesim var ama gazetecilik mesleği ölmeyen bir meslektir. İnsanlık uygarlığının başlamasından itibaren haberleşme en temel ihtiyaç. Bugün ilk gazete örneklerine baktığımızda mağara duvarlarında bulunan resimleri örnek verebiliriz. O dönemin mağarada yaşayan insanlar bu resimler sayesinde haber ve mesaj vermişlerdir. Habercilik mesleği bu kadar eski ve köklü bir meslektir. İnsan uygarlığı olduğu sürece de bu mesaj ve haber verme alışkanlıkları da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

"Değişime ayak uydurmayan yok olur"

Değişimin her meslekte olduğu gibi medya sektöründe de önemli olduğunu belirten Göz, “Biliyorsunuz ki dünyanın en fazla telefon satan firması olan Nokia gibi telefon firmaları çağa ayak uyduramayıp iflas ettiler. Şu anda bu markaların hiçbirini piyasa yarışında göremiyoruz, bunun bir benzerini fotoğraf sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Kodak firması da aynı hatayı yaparak unutulmaya yüz tutan şirketlerden biri haline geldi. Bizlerde çağa uydurmazsak dijital platformları kullanmayı ve onları yönetmeyi bilmezsek kayboluruz” dedi.

Gazetecinin haberlerinde tarafsızlık ilkesini benimsemesi gerektiğini belirten Gazeteci Namık Göz, “Haber kutsal yorum hürdür’ diye eski gazetelerde yazan bir söz vardır. Haber konusunda tarafsız, objektif olmak zorundasınız. Gazeteci bu konuda kesinlikle çizgisinden çıkamaz. Yorum konusunda tarafsızlık aranmaz. Haberci taraf değildir, haberci objektiftir ama yorum kısmı özgürdür” dedi.

Etkinliğin ardından Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz Gazeteci Köşe Yazarı Namık Göz’e teşekkür etti.