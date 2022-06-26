Genç iş adamına son görev

Ortaköy mahallesinde esnaflık yapan Fatih Koç, geçtiğimiz gece Mimarsinan Devlet Hastanesinin karşısında geçirdiği trafik kazası sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Koç’un cenazesi bugün öğle namazı sonrasından futbol stadında kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy’de toprağa verildi.

Koç’un cenazesine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra siyasi parti yöneticileri, kamu kurum amirleri, STK ve oda temsilcileri ile sevenleri katıldı.

