Genç İşadamı Demirkıran'dan Büyük Sürpriz: Bedava Arsa Dağıtımı!

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile alışılmışın dışında bir reklam stratejisi benimseyen Emre Demirkıran, Uzunköprü’de bulunan 100 metrekarelik bir arsayı şanslı bir takipçisine hediye etti. Demirkıran, bu etkinlik kapsamında takipçilerinden Tülay Defne’ye bedava arsanın tapusunu teslim etti.

Şanslı takipçi Tülay Defne, “Şans eseri Instagram'da dolaşırken karşıma çıktı. Hiç kazanacağımı düşünmüyordum. Beklemiyordum, çok mutlu oldum,” diyerek yaşadığı sevinci paylaştı.

Emre Demirkıran ise, “Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz etkinlik sonucunda tulaydefne15 kullanıcı isimli Tülay Hanım’a 100 m²’lik arsamızın tapusunu teslim ettik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere,” ifadelerini kullandı.

Bu tür yaratıcı ve dikkat çekici kampanyaları ile sosyal medyada büyük ilgi gören Emre Demirkıran, takipçilerine sunduğu bu tür fırsatlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir sonraki etkinlikte neler olacağını merakla bekliyoruz.

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