Genç İşadamı Emre Demirkıran'dan İlginç Reklam Stratejisi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müşterilerine alışılmışın dışında bir reklamla ulaştı. Demirkıran, geri dönüşlerin beklentilerini karşılamasından dolayı memnuniyetini dile getirirken, önümüzdeki günlerde daha farklı ve ilginç reklam kampanyalarına imza atacağını belirtti.

Yaratıcı ve cesur adımlarıyla sektörde fark yaratmaya devam eden Demirkıran, yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Müşterilerine sürprizlerle dolu kampanyalar sunmayı hedefleyen işadamı, sosyal medya üzerinde de büyük ilgi topladı. İş dünyasında sınırları zorlayan bu tür reklam stratejilerinin, Emre Demirkıran'ın markasını daha da ileriye taşıması bekleniyor.