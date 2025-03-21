Genç itfaiyeci hayatını kaybetti

Bursa’da yangından dönerken geçirdiği kaza sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli itfaiyeci Burak Dağtekin hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Burak Dağtekin, 31 Ocak’ta Yenişehir İtfaiye İstasyonu’nda yangından dönerken kaza geçirip yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan genç itfaiye eri, yaklaşık iki ay boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Aslen Kayserili olan genç itfaiyeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Burak Dağtekin’in ölüm haberi sevenlerini ve itfaiye teşkilatını yasa boğdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yenişehir İtfaiye İstasyonumuzda görev yapan ve görevi sırasında geçirmiş olduğu kaza nedeniyle 31.01.2025 tarihinden bu yana Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İtfaiye Daire Başkanlığı personelimiz Burak Dağtekin’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Şehidimiz için bugün(21.03.2025 Cuma) saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binamız önünde tören düzenlenecektir."