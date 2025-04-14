Genç kadın ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Çatalca’da Sinem Çeşim ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 10 Nisan 2025 tarihinde Çatalca’da meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Sinem Çeşim ayrılmak istediği erkek arkadaşıyla konuşmak için buluştu. İkili arasında kavga çıktı. Kavga esnasında erkek arkadaşı genç kızı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı genci kızı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Sinem Çeşim hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kaçan adamı aramaya başladı. Öte yandan genç kadın için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ve Cemevi Kartal Şubesi cenaze töreni düzenledi. Genç kızın cenazesi kadınlar tarafından omuzlanarak cemevinden çıkarıldı.

27 yaşındaki Sinem Çeşim’in cenazesi toprağa verildi.